Андрей Бочкарев: Участок метро от «Новаторской» до «Мамырей» готов на 42 процента

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Строительная готовность участка Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Мамырей» составляет 42 процента. Всего на участке находятся пять станций метро. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Данный участок находится в активном строительстве. К настоящему времени пройдены все перегонные тоннели между станциями «Новаторская» и «Мамыри». Также ведется строительство обоих перегонных тоннелей от «Мамырей» к станции «Бачуринская», — рассказал он.

На всех станциях участка возвели ограждающие конструкции и вынесли инженерные коммуникации. На данный момент выполняются земляные работы, кроме того уже начаты монолитные.

По словам заммэра, все станции выдержаны в едином современном стиле.

— Стены и потолки станций планируется отделать разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол будут выполнены гранитом, мрамором или Габбро. В дизайне станций будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета, — добавил Бочкарев.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщила, как именно проектировали данный участок. Проект выполнен в BIM-среде, он первый в России полностью сделан с использованием такой технологии.

— Например, для станции «Улица Генерала Тюленева», которая «зажата» проезжей частью и жилой застройкой, оказалось невозможно использовать типовой проект. Применение BIM-технологий позволило вписать станционный комплекс в стесненные городские условия и рационально разместить все необходимые инженерные системы с сохранением их эффективности, — заявила она.

Также Бочкарев сообщил, что станция московского метро «Улица Генерала Тюленева» построена на 27 процентов. А генеральный директор Мосинжпроекта Юрий Кравцов добавил, что станция «Университет Дружбы Народов» уже готова на 57 процентов, строительная готовность возводимых станций «Тютчевская» и «Новаторская» составляет более 40 процентов. Также он рассказал, что готовность станции «Мамыри» составляет 28 процентов.

В среду, 8 сентября, во время объезда ЮЗАО мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ввод Троицкой линии столичного метро запланирован на 2024 год. Сейчас ведется одновременное строительство участков Коммунарской линии — от Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ) до Коммунарки.