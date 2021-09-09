Андрей Бочкарев: Участок метро от «Новаторской» до «Мамырей» готов на 42 процента
Строительная готовность участка Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Мамырей» составляет 42 процента. Всего на участке находятся пять станций метро. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Данный участок находится в активном строительстве. К настоящему времени пройдены все перегонные тоннели между станциями «Новаторская» и «Мамыри». Также ведется строительство обоих перегонных тоннелей от «Мамырей» к станции «Бачуринская», — рассказал он.
На всех станциях участка возвели ограждающие конструкции и вынесли инженерные коммуникации. На данный момент выполняются земляные работы, кроме того уже начаты монолитные.
По словам заммэра, все станции выдержаны в едином современном стиле.
— Стены и потолки станций планируется отделать разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол будут выполнены гранитом, мрамором или Габбро. В дизайне станций будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета, — добавил Бочкарев.
Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщила, как именно проектировали данный участок. Проект выполнен в BIM-среде, он первый в России полностью сделан с использованием такой технологии.
— Например, для станции «Улица Генерала Тюленева», которая «зажата» проезжей частью и жилой застройкой, оказалось невозможно использовать типовой проект. Применение BIM-технологий позволило вписать станционный комплекс в стесненные городские условия и рационально разместить все необходимые инженерные системы с сохранением их эффективности, — заявила она.
Также Бочкарев сообщил, что станция московского метро «Улица Генерала Тюленева» построена на 27 процентов. А генеральный директор Мосинжпроекта Юрий Кравцов добавил, что станция «Университет Дружбы Народов» уже готова на 57 процентов, строительная готовность возводимых станций «Тютчевская» и «Новаторская» составляет более 40 процентов. Также он рассказал, что готовность станции «Мамыри» составляет 28 процентов.
В среду, 8 сентября, во время объезда ЮЗАО мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ввод Троицкой линии столичного метро запланирован на 2024 год. Сейчас ведется одновременное строительство участков Коммунарской линии — от Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ) до Коммунарки.