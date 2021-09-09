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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства станции метро «Улица Генерала Тюленева»

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства станции метро «Улица Генерала Тюленева»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Станция московского метро «Улица Генерала Тюленева» построена на 27 процентов. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас на станции ведутся монолитные работы. Начаты работы по возведению основных конструкций вестибюля № 1, а также по сооружению вентиляционной камеры и будущего эвакуационного выхода. Продолжаются работы в зоне тягово-понизительной подстанции и платформенного участка, — рассказал он.

В прилегающих к станции тоннелях обустраивают жесткое основание и верхнее строение пути.

По словам главы Мосинжпроекта Юрия Кравцова, готовность первого этапа Троицкой линии от станции «Новаторская» до «Бачуринской» составляет уже более 40 процентов.

— На всех станциях участка продолжаются активные работы: будущая станция «Университет Дружбы Народов» уже готова на 57 процентов, строительная готовность возводимых станций «Тютчевская» и «Новаторская» составляет более 40 процентов, — отметил он.

Также Кравцов сообщил, что готовность станции «Мамыри» составляет 28 процентов.

В среду, 8 сентября, во время объезда ЮЗАО Сергей Собянин заявил, что ввод Троицкой линии столичного метро запланирован на 2024 год. Сейчас ведется одновременное строительство участков Коммунарской линии — от Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ) до Коммунарки.

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