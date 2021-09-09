Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рогозин раскритиковал владельца летного экземпляра корабля «Буран»

Илья Ашуров

Политика
Рогозин раскритиковал владельца летного экземпляра корабля «Буран»
Фото: Роскосмос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возложил ответственность за неудовлетворительное состояние летного экземпляра корабля «Буран» на его частного владельца в Казахстане. Об этом в четверг, 9 сентября, глава госкорпорации написал в соцсети Facebook.

По его словам, дальнейшее пребывание этих объектов в руках частного собственника может привести к порче их уникальной матчасти.

— Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин, — обратился Рогозин к собственнику.

Также он подчеркнул, что без разрешения казахский властей вывоз корабля в России не состоится. А его нынешний владелец лишь использует СМИ для провокации информационного шума, передает издание «Царьград».

В настоящее время макет корабля, его взлетный экземпляр и ракеты «Энергия-М» хранятся на Байконуре и находятся в собственности казахского предпринимателя Даурена Мусы. Последний завил, что не собирается расставаться с этими объектами и в случае необходимости будет судиться с «Роскосмосом».

Российские специалисты регулярно проверяют состояние указанных объектов. В начале сентября научно-производственное объединение «Молния», разработчик «Бурана», заявило о намерении вернуть корабль в Россию, передает РИА Новости.

До этого Дмитрий Рогозин пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска на чаепитие. Он также отметил, что приглашает Маска к себе домой как «гостя семьи». Он хочет обсудить с ним несколько тем, среди них изучение Вселенной, внеземной жизни и вопросы использования космоса для сохранения жизни на планете.

Читайте также:
Россиякосмодром БайконурКазахстан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте