Рогозин раскритиковал владельца летного экземпляра корабля «Буран»

Фото: Роскосмос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возложил ответственность за неудовлетворительное состояние летного экземпляра корабля «Буран» на его частного владельца в Казахстане. Об этом в четверг, 9 сентября, глава госкорпорации написал в соцсети Facebook.

По его словам, дальнейшее пребывание этих объектов в руках частного собственника может привести к порче их уникальной матчасти.

— Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин, — обратился Рогозин к собственнику.

Также он подчеркнул, что без разрешения казахский властей вывоз корабля в России не состоится. А его нынешний владелец лишь использует СМИ для провокации информационного шума, передает издание «Царьград».

В настоящее время макет корабля, его взлетный экземпляр и ракеты «Энергия-М» хранятся на Байконуре и находятся в собственности казахского предпринимателя Даурена Мусы. Последний завил, что не собирается расставаться с этими объектами и в случае необходимости будет судиться с «Роскосмосом».

Российские специалисты регулярно проверяют состояние указанных объектов. В начале сентября научно-производственное объединение «Молния», разработчик «Бурана», заявило о намерении вернуть корабль в Россию, передает РИА Новости.

До этого Дмитрий Рогозин пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска на чаепитие. Он также отметил, что приглашает Маска к себе домой как «гостя семьи». Он хочет обсудить с ним несколько тем, среди них изучение Вселенной, внеземной жизни и вопросы использования космоса для сохранения жизни на планете.