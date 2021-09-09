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Бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа в честь Дня города

Илья Ашуров

Город
Бесплатное время велопроката в Москве увеличат до одного часа в честь Дня города
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В честь Дня города в столице 11 и 12 сентября увеличат бесплатное время велопроката до одного часа. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также в ведомстве отметили, что доступ к прокатному байку на сутки будет стоить пять рублей. Льготные условия будут действовать 11 и 12 сентября.

Глава дептранса Максим Ликсутов заявил, что в этом году сеть велопроката значительно расширилась и в некоторых частях города выходит за МКАД. Также возросло и число доступных для аренды электровелосипедов. В настоящее время их 693.

— За несколько лет велопрокат стал важной частью транспортной системы Москвы, и по решению мэра в честь празднования Дня города велосипеды будут доступны бесплатно круглые сутки 11 и 12 сентября, — заключил Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году велопрокат в столице будет работать как минимум до ноября, а при хорошей погоде — еще дольше. По словам главы города, в этом году в Москве уже установили 35 новых велопрокатных станции. Большая часть из них — 27 станций — предназначена для электровелосипедов.

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