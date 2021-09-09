Сергей Собянин сообщил о результатах модернизации системы трудоустройства в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 1,5 года пандемии коронавируса, модернизированная система трудоустройства в столице помогла найти работу 250 тысячам москвичей. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил мэр города Сергей Собянин.

— Мы перевели практически весь фронт-офис «Мои документы» в системе МФЦ, где они стали открытыми и доступными, уменьшили бюрократию, уменьшили количество документов, которые необходимо сдавать, обеспечили связь с работодателями, создали специализированные центры по помощи молодежи, многодетным; тем, кто уже давно не работает - оказание психологической помощи, поддержки и перепрофилирования. И буквально за 1,5 года были трудоустроены четверть миллиона человек, — рассказал мэр.

По его словам, уровень безработицы в столице приблизился к тому, который был до начала пандемии, передает агентство городских новостей «Москва».

2 сентября глава Минтруда Антон Котяков заявил, что российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень. По данным Росстата, в стране снизился уровень безработицы по сравнению с тем, который был в пандемийном 2020 году. Снижение составило 0,2 процента — с 4,7 до 4,5 процента.

До этого Минтруд сообщил, что Россия приблизилась к доковидным показателям занятости. Число предложений в региональных службах занятости также увеличилось. За шесть месяцев объем предложения вырос на 25 процентов — до 2,1 миллиона позиций. Больше всего востребованы, по данным Минтруда, квалифицированные рабочие в областях строительства, транспорта и промышленности — более 460 тысяч вакансий.