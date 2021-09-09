Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится теплая погода

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Москвичей погода будет радовать теплом до вторника, 14 сентября. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Теплая погода продержится пять дней. Причем я бы даже сказал: очень теплая. Потому что начиная с завтрашнего дня температура будет уже превышать норму климатических значений на четыре градуса, а в воскресенье — даже на пять градусов. Преимущественно это будет облачная погода с прояснениями, — сообщил он.

Синоптик отметил, что наиболее комфортным днем станет воскресенье — там будет больше всего солнца. В остальные дни оно будет показываться с перерывами, ожидаются небольшие дожди и облачность. Он назвал этот период «неклассическим бабьим летом», потому что обычно в нем много солнца.

— В понедельник будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Но все-таки циркуляция уже начинает меняться, и уже к вечеру будет больше облачности. Но температура все равно высокая. Ночные температуры — 10–15 градусов тепла, а дневные — 19–24,— рассказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Он предупредил, что это будет последний теплый день в этот период, но во вторник сильного похолодания ожидать не стоит. Температура просто вернется к климатической норме, может даже быть на один градус выше нее.

До этого Вильфанд рассказал, что бабье лето с температурой до плюс 20–23 градусов ожидает жителей столицы на этой неделе. Экс‑ураган «Ида» принесет потепление в Московский регион. Ураган во вторник, 7 сентября, образовал теплый фронт над Москвой и областью, провоцируя небольшие дожди, но позднее благодаря экс-урагану в регион придет тепло.