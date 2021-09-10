Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 сентября
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В Москве в пятницу, 10 сентября, ожидаются кратковременный дождь и небольшое потепление до плюс 17–19 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
При этом температура воздуха в Подмосковье составит плюс 15–20 градусов. Погоду в столичном регионе будет определять антициклон.
Скорость северо-западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба, передает портал.
До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что бабье лето с температурой до плюс 20–23 градусов ожидает жителей столицы на этой неделе.
Также экс‑ураган «Ида» принесет потепление в Московский регион. Ураган во вторник, 7 сентября, образовал теплый фронт над Москвой и областью, провоцируя небольшие дожди, но позднее благодаря экс-урагану в регион придет тепло.