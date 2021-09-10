ВОЗ ожидает полного пакета документов от России по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст оценку вакцине «Спутник V» после того, как получит от России полный пакет документов по данному препарату. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.
По его словам, ВОЗ ведет активное сотрудничество с представителями России в вопросе подготовки пакета документации для оценки вакцины «Спутник V». В настоящее время организация ожидает документы от «соответствующих структур».
Документы, о которых идет речь, должны дать ответ на вопросы о безопасности, качестве и эффективности российской вакцины.
— Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации, — заключил Бенеш.
9 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» признана лучшей министрами здравоохранения стран G20. По его словам, «Спутник V» — вакцина, которую знают во всем мире.
В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19, включая «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорону». Последнюю на данный момент вакцину — «ЭпиВакКорону-Н» — Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Ее необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.