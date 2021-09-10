ВОЗ ожидает полного пакета документов от России по «Спутнику V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст оценку вакцине «Спутник V» после того, как получит от России полный пакет документов по данному препарату. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

По его словам, ВОЗ ведет активное сотрудничество с представителями России в вопросе подготовки пакета документации для оценки вакцины «Спутник V». В настоящее время организация ожидает документы от «соответствующих структур».

Документы, о которых идет речь, должны дать ответ на вопросы о безопасности, качестве и эффективности российской вакцины.

— Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации, — заключил Бенеш.

9 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» признана лучшей министрами здравоохранения стран G20. По его словам, «Спутник V» — вакцина, которую знают во всем мире.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19, включая «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорону». Последнюю на данный момент вакцину — «ЭпиВакКорону-Н» — Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Ее необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.