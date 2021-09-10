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«Все продается и покупается»: Гулькина высказалась об отношениях артистов и продюсеров

Анна Михалюк

Общество
«Все продается и покупается»: Гулькина высказалась об отношениях артистов и продюсеров
Фото: Youtube / Елена Ханга

Певица и экс-участница группы «Мираж» Наталья Гулькина высказала свое мнение по поводу взаимоотношений артиста и продюсера.

— Артист кладет всю жизнь на свою карьеру. Страдают в первую очередь дети, которые не видят своих родителей, которые зарабатывают деньги. И мама не видит ребенка по несколько месяцев и едет домой с подарками, чтобы как-то задобрить. Все это понятно и очевидно. И если у тебя есть продюсер, который готов в тебя вкладывать деньги, снимать клипы, а ты при этом получаешь удовольствие от своей работы, лучшего желать невозможно. Это выбор дороги: перед тобой открываются разные пути и двери, и ты сам выбираешь, зайти тебе или нет, — говорит Гулькина в интервью для YouTube-канала Елены Ханги.

Ведущая смоделировала ситуацию и предложила ее решить своей гостье.

— К вам приходит молодая артистка и говорит: «У меня такая перспектива, но продюсер оказывает мне знаки внимания и приглашает поехать вместе в Канны в бизнес-классе. Что мне делать?». Что вы скажете?

— Иди, девочка, в бизнес-класс. Сейчас в шоу-бизнесе все продается и покупается, нет честности и справедливости, что талантливый человек пришел и стал звездой. Нет этого, как ни крути. Если раньше я в это верила из серии: «Я так хорошо пою, Алла Борисовна услышит», но все происходило наоборот. Кстати, есть целый ряд артисток, которых Алла Борисовна услышала, а потом они пропали, — считает Гулькина.

Ранее певица рассказала, почему ее зарплата была самой низкой в группе «Мираж».

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