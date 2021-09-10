Врач объяснил, к каким заболеваниям приводит бессонница

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Врач Юрий Беленков, доктор медицинских наук, объяснил, к каким заболеваниям может привести хронический недостаток сна.

— Причинами бессонницы являются заболевания, сопровождающиеся болевыми ощущениями. В этом случае необходимо идти к специалисту и снимать боль, которая мешает заснуть. Также к причинам относятся тахикардия, сахарный диабет второго типа, частые мочеиспускания. Этот вопрос нельзя решать снотворным, а нужно идти к эндокринологу. Еще из причин: хронические заболевания сердца, головная боль, давление и тахикардия. Это соматические причины, они лечатся у кардиолога. Внешние причины — смена часовых поясов, ночной режим работы, — рассказывает врач в эфире программы «О самом главном».

По словам Беленкова, бессонница может спровоцировать или ускорить течение целого ряда заболеваний. В их числе ранее развитие атеросклероза, прогрессирование ишемической болезни сердца, повышение артериального давления и сердечные аритмии.

Бороться с этим можно следующими способами: сохранять режим питания, исключить прием алкогольных напитков перед сном, проветривать помещение, в котором спите, совершать вечерние пешие прогулки. Кроме этого, перед сном не стоит увлекаться телевизором и гаджетами, а для удобства сна нужно подобрать правильную подушку и матрас.

Ранее доктор Мясников поделился своим способом борьбы с бессонницей.