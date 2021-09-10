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Синоптик пообещал москвичам теплые выходные

Анастасия Колоскова

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Синоптик пообещал москвичам теплые выходные
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Выходные, 11 и 12 сентября, порадуют жителей столицы теплом, так как на них придется разгар неклассического бабьего лета. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что температура в субботу и воскресенье будет на 4–5 градусов выше климатической нормы. В пятницу и субботу воздух прогреется до 18–21 градуса, а в воскресенье в Москве и области потеплеет до 21–23 градусов.

По словам климатолога, теплыми будут даже ночи. Он добавил, что в понедельник, 13 сентября, погода останется комфортной, однако повысится облачность.

— Уже к понедельнику центр циклона будет в районе Скандинавии, но это еще не скажется на Москве. Заметные изменения начнутся во вторник-среду. Дальше этих дат ничего сказать не могу. Жизнь не надо расписывать по дням, нужно жить с интересом, интригой! — приводит слова Вильфанда НСН.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что теплая погода в столице продержится до вторника, а после москвичей ожидает «обвал полярного холода». По его словам, похолодание будут сопровождать промозглый ветер и ливни, а температура воздуха понизится до плюс 9–14 градусов.

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