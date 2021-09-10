В «Аэрофлоте» назвали дату возобновления рейсов в Доминикану

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Россияне в октябре текущего года смогут отправиться в путешествие в Доминикану на самолетах компании «Аэрофлот». Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В настоящий момент «Аэрофлот» готовится к возобновлению рейсов в Пунта-Кану, район на востоке страны. По информации пресс-службы, полеты возобновят уже 1 октября.

Рейсы будут совершаться на самолетах Airbus A350-900 трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье.

В Доминикану уже выполняет полеты чартерная авиакомпания «Azul Air», отмечает Nation News.

Российские власти в конце лета приняли решение возобновить авиасообщение с Южной Кореей, Чехией и Доминиканой.

В конце августа туроператоры резко снизили стоимость путешествий в Доминиканскую републику на 40-60 процентов. Исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова объяснила, что такой спад цены связан с погодными условиями в стране. Сейчас там сезон дождей и ураганов.