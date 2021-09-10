Названы улицы Москвы с самым дорогим жильем

Фото: pixabay.com

Ордынский тупик, Гранатный и Молочный переулки вошли в тройку лидеров столичных улиц с самым дорогим жильем, согласно рейтингу, подготовленному аналитиками международной консалтинговой компании Knight Frank.

Так, список возглавил Ордынский тупик, где средняя стоимость одного квадратного метра составляет 2,96 миллиона рублей. Чуть дешевле стоит «квадрат» в Гранатном и Молочном переулках (2,87 и 2,84 миллиона рублей соответственно).

В исследовании отмечается, что улицы с самым дорогим жильем располагаются в четырех кластерах: Якиманка, Патриаршие пруды, Арбат и Остоженка-Пречистенка.

— Район Остоженки имеет уже сложившийся образ: это синоним престижного жилья, имиджевого места, что обуславливает такой уровень цен, — приводит слова аналитиков Forbes.ru.

По данным компании, большинство объектов в рейтинге представляют вторичный рынок, но при этом в районе активно возводят качественные новостройки.

Недалеко от Остоженки по уровню престижа и ценам расположился район Патриаршие пруды. Его преимуществами считаются история и атмосфера, а также статусность покупателей и его обжитость.

До этого риелтор Иван Солдатенков назвал районы Москвы с самыми дешевыми квартирами, отметив, что самое недорогое жилье продают на юго-востоке столицы.