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Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Кот-д'Ивуаре

Анастасия Волоснова

В мире
Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Кот-д'Ивуаре
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Пять человек погибли при крушении военного вертолета на севере Кот-д'Ивуара. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.

Вертолет Ми-24 упал в ночь с четверга, 9 сентября, на пятницу, 10 сентября во время выполнения «разведывательной миссии». Он осуществлял полет на границе с Буркина-Фасо.

На борту вертолета находились пять человек. Все они погибли в результате крушения. Причина аварии неизвестна. В настоящее время ведется расследование инцидента, передает агентство.

Похожий случай произошел в России. Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.

В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы. 14 августа сообщалось, что специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

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