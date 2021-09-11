Ученые доказали, что хронический стресс может вызвать воспаление мозга

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Хронический стресс может привести к воспалению мозга. Об этом свидетельствуют результаты испытаний над грызунами во Флоридском атлантическом университете и Университете штата Огайо.

Исследователи вводили грызунов в стрессовое состояние, а спустя месяц измеряли уровень содержания в организме молекул, которые указывают на нейровоспаления. Самое большое количество данных молекул обнаружили в отделе головного мозга, который отвечает за память и обучение.

Ученые установили, что продолжительный стресс оказывает негативное воздействие на состояние данной части мозга. Так, в гиппокампе начинают погибать стволовые клетки. Кроме того, в этом отделе мозга начинает появляться избыток белого вещества, которое часто свидетельствует о воспалениях, передает News-medical.net.

До этого врачи рассказали, что высокий уровень сахара в крови возникает, когда организм недостаточно или неэффективно использует инсулин — гормон, ответственный за регулирование уровня глюкозы в крови. Хотя это основной признак диабета, он также часто встречается у тех, у кого нет заболевания. Необходимо следить за уровнем сахара в крови, чтобы предотвратить возникновение проблем со здоровьем.