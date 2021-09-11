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Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 сентября

Анастасия Волоснова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве в субботу, 11 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшое потепление до плюс 18–20 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

При этом температура воздуха в Подмосковье составит плюс 15–20 градусов. Погоду в столичном регионе будет определять антициклон.

При этом синоптики обещают, что осадков в Москве 11 сентября не ожидается.

Скорость северо-западного ветра достигнет 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — 70 процентов, передает портал.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что теплая погода в столице продержится до вторника, а после москвичей ожидает «обвал полярного холода». По его словам, похолодание будут сопровождать промозглый ветер и ливни, а температура воздуха понизится до плюс 9–14 градусов.

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