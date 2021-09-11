Гималайских медвежат-сирот выпустили в тайгу в Приморье после реабилитации

Фото: Telegram-канал / РИА Новости

Шестерых гималайских медвежат-сирот после реабилитации выпустили в тайгу в Приморье. Об этом в субботу, 11 сентября, рассказали реабилитационном центре «Тигр».

В начале текущего года медвежата подкинули в центр. Специалисты организации помогли реабилитировать животных.

На данный момент каждый медвежонок весит 20 килограммов. При этом попали они в центр «двухкилограммовыми комочками», отмечается в сообщении.

— У них еще достаточно времени до зимних холодов привыкнуть к самостоятельной жизни: желуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьев и различные виды растений станут их основным кормом, — приводит РИА Новости информацию центра.

На опубликованных организацией кадрах видно, как медвежата бегут в лес, как только открывается переноска.

Видео: Telegram-канал / РИА Новости

Похожий случай произошел с одним белым медвежонком. На арктическом севере Красноярского края вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели белого медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. 21 апреля самка прибыла в Московский зоопарк, а с 29 апреля начала там жить постоянно.

Зоологи выяснили, что самке чуть больше года. Она была слишком истощена и весила всего 56 килограммов вместо положенных 90 килограммов. После стало известно, что имя маленькой медведице выберут москвичи — проводилось голосование, которое продлилось до 19 мая.

В итоге маленькую медведицу стали звать Хатангой — по названию села, ближайшего крупного населенного пункта, рядом с которым и был спасен медвежонок.