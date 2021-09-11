Столичные врачи вылечили 1317 пациентов от коронавируса за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские медики за минувшие 24 часа полностью вылечили еще 1317 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 столичные специалисты помогли 1 462 853 горожанам справиться с инфекцией.

При этом за последние сутки в городе зарегистрировали 1940 новых случаев заражения коронавирусом. За это время в московские больницы госпитализировали 524 человека. Также за минувшие 24 часа в столице скончались 46 пациентов.

В настоящий момент на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 255 человек.

Фото: Оперштаб Москвы

В России за сутки зарегистрировали 18 891 заболевшего коронавирусной инфекцией. Среди них 7,5 процента не имели клинических симптомов болезни.

Однако российские медики за 24 часа вылечили 17 888 человек.

Всего за период пандемии в стране зафиксировали 7 121 516 заболевших, из которых 6 375 160 полностью выздоровели.

В пятницу, 10 сентября, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19.