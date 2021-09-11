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Роман Романенко открыл финал Кубка России по авиамодельному спорту

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко открыл финал Кубка России по авиамодельному спорту
Фото: Александр Картавый

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие в соревнованиях по авиамодельному спорту, прошедших на юге Москвы и приуроченных к празднованию Дня города.

— Я сам в детстве очень увлекался авиамодельным спортом, что в значительной мере повлияло на мой дальнейший выбор профессии. Поэтому я вдвойне рад быть сегодня здесь и открывать такие значимые соревнования. Здорово, что в Чертанове Центральном есть место, где подростки и взрослые могут попробовать себя в качестве авиаконструкторов, пилотов и штурманов. Воспитанники местной Школы высшего спортивного мастерства неоднократно уже становились призерами международных соревнований, чемпионами Европы и мира. А сегодня покажут настоящий класс высшего пилотажа в честь дня рождения родного города, — сказал Роман Романенко, приветствуя участников мероприятия.

В День города в столичном районе Чертаново Центральное прошел финал Кубка России по авиамодельному спорту в классе f-2d «Матч сильнейших». В нем приняли участие команды спортсменов от 15 лет и старше из разных регионов страны: Самарской, Тюменской, Новосибирской, Вологодской и Свердловской областей, Республики Коми и Приморского края, Санкт-Петербурга и Москвы. Всего за победу сражались 24 экипажа.

— Площадка, на которой сегодня проходят соревнования — единственный В Москве спорткомплекс, предназначенный для авиамодельных состязаний, но ему требуется реконструкция, чтобы проводить здесь воздушные бои и гонки не только российского уровня, но и международного. Проект модернизации кордодрома уже утвержден, но никак не решается вопрос финансирования, — поделился руководитель механических мастерских ГБУ «Высота» Олег Молин.

Депутат Госдумы Роман Романенко сообщил, что проведет переговоры с городскими властями для проработки вопроса ускорения реализации этого значимого для всего российского авиамодельного спорта проекта.

Общественный деятель и писатель Анатолий Баташев также отметил важность проведения реконструкции кордодрома.

— Москве есть, чем гордиться: именно здесь, в Чертаново, расположен сильнейший в стране авиамодельный клуб, ни раз доказавший свое превосходство на соревнованиях различного уровня. И считаю, что такая плодотворная работа тренеров, наставников, консультантов, механиков и самих пилотов должна быть вознаграждена. Новый модернизированный кордодром был бы отличным подарком к следующему Дню города, — сказал он.

АвиацияСоревнованияЧертаново Центральное
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