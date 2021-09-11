Агроном назвал главное правило употребления арбуза без рисков для здоровья

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В начале осени все еще можно порадовать себя вкусным арбузом. Однако, выбирая эту ягоду в магазине или на рынке, стоит быть осторожными. Агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, как правильно выбрать арбуз и что необходимо сделать перед его употреблением.

По словам эксперта, традиционных рекомендаций две: отдача в руку при похлопывании указывает на спелость ягоды, а «пузатая» форма говорит о том, что арбуз сладкий. Также определить спелость ягоды позволяет цвет «пролежней»: чем они темнее, тем более спелый арбуз.

Во избежание рисков агроном рекомендует покупать арбузы в крупных магазинах. Приобретая его на рынке, покупатель рискует не найти продавца в случае возникновения неблагоприятных последствий после употребления арбуза.

— Если покупать на рынке или дорожной обочине, понятно, уже ничего не найти. Сейчас всю цепочку можно проследить: магазин, перевозчик, поставщик и прочее. Кроме того, и сам продавец из-за этого чувствует большую ответственность за товар, — сказал эксперт.

Также он отметил, что перед употребление арбуз следует тщательно промыть с использованием соды или мыла, сообщает издание Nation News.

В четверг, 9 сентября, в столице пожилая женщина и ее 15-летняя внучка умерли, предположительно, отравившись арбузом. Их доставили в больницу вместе с мамой ребенка, ее спасти удалось. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.