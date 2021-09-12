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Медик назвал главный признак алкогольной зависимости

Юлия Курганова

Общество
Медик назвал главный признак алкогольной зависимости
Пьяный улица / Фото: pixabay.com/ru

Главным признаком алкогольной зависимости является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртному. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Он отметил, что эксперты в области медицины называют этот признак «анозогнозия».

— Вы говорите с человеком, который курит долго, и вы понимаете по признакам, что он зависим. Вы спросите его: «А почему ты куришь? Бросил бы?», — а он скажет: «Захочу — брошу». Вы поговорите с человеком, который зависим от потребления алкоголя, он вам ответит то же самое: «Да ничего я не зависим, просто мне нравится и я выпиваю». Поговорите с человеком, который употребляет наркотики, и вы услышите похожие сентенции. Очень важно внутренне давать отчет, что одним из признаков зависимости является факт отрицания этой зависимости самим человеком, — сказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Салагай добавил, что нужно себя слышать, понимать и не бояться обратиться за помощью к врачам.

Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин. По его словам, в пиве содержится фермент, который схож с эстрогенами — женскими гормонами. При этом девушкам вредно пить любой алкоголь.

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