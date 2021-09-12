«Рубежная дата»: политолог оценил влияние терактов 11 сентября на политику США

Фото: www.usatoday.com/

Теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года, сильно повлияли на политику Соединенных Штатов. Именно после них был Ирак и Афганистан. Но после неудач в этих странах, США, возможно, изменят свою внешнюю политику и будут действовать менее агрессивно. Об этом заявил руководитель Центра прикладных исследований Институт США и Канады РАН Павел Шариков.

— Это рубежная дата. Это было начало работы первой администрации Джорджа Буша и впереди у президента было почти восемь лет, чтобы проводить достаточно жесткие реформы. Был сделан акцент на усилении военной мощи, причем как во внешней политике, так и во внутренней, — сказал он в беседе с корреспондентом портала «360».

Теракты в Нью-Йорке, по мнению политолога, имели и колоссальное психологическое значение для США. Они показали, что Соединенные Штаты не такая безопасная страна, как казалось в 1990-е годы.

— Получив серьезный ожог с использованием военной силы в Афганистане, в Ираке, неудачными попытками построить новое государство с американскими политическими институтами, я думаю, что Соединенные Штаты изменят стиль и методы видения внешней политики и будут действовать менее агрессивно и с меньшим применением военной силы, — заключил Шариков.

Он считает, что в ближайшее время США не будут вести крупных военных кампаний. Американские власти начнут искать новые способы влияния на внутреннюю политику и защиты национальных интересов.

Траурная церемония в память о жертвах терактов 11 сентября прошла у Пентагона. Мероприятие состоялось рядом со зданием, на которое 20 лет назад террористы направили один из захваченных самолетов.

В субботу, 11 сентября, мир вспоминает жертв крупнейшего теракта в истории человечества. 20 лет назад в этот день два самолета, захваченные боевиками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один лайнер с заложниками обрушился на здание Пентагона в Вашингтоне, а еще один упал в штате Пенсильвания, когда пассажиры пытались отбить у угонщиков кабину пилотов.

Не считая террористов, во время теракта погибли 2977 человек. Высказывалось много версий, почему это событие вообще произошло и привело к столь большому количеству жертв, а также можно ли было его предотвратить, например, сбив самолеты.

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке произошел и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет.