Минобороны России направит в войска более 240 новейших танков

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 240 новейших танков поступит в сухопутные войска до конца 2021 года. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщается на сайте Министерства обороны России.

— В воинские части Сухопутных войск поступают более 240 современных и модернизированных танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», — сказано в сообщении министерства.

Минобороны отметило, что парк танков обновляется ежегодно, а новые образцы уже зарекомендовали себя во время использования в различных климатических условиях.

Так, танк Т-90М «Прорыв» прошел испытания в начале февраля 2020 года. Он является модернизированной версией танка Т-90А, основное отличие от первоначальной версии — это новый башенный модуль, который имеет автомат, способный сопровождать цель в тепловизионном канале прицела, а также с установленной динамической защитой «Реликт».

Усовершенствованная версия Т-80 — машина Т-80БВМ оснащена более мощным и экономным двигателем, она имеет комплекс модульной защиты «Реликт» и решетчатых противокумулятивных экранов. При таком оснащении танк способен выдержать выстрел современными боеприпасами тандемного типа. Также боевая машина оснащена стабилизатором вооружения и прицелом «Сосна-У» с тепловизором.

Танки Т-72Б3М обладают более высокой защищенностью брони, по сравнению с оригинальным танком, и имеют «орудие с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом». Кроме того, на танке этого типа установлен панорамный прицел «Сосна-У» с тепловизором.

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