Украинский политик заявила, что страна живет в условиях третьей мировой войны

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что украинцы живут в условиях третьей мировой войны. Она обвинила в этом Россию.

— Мы находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей, — заявила политик в субботу, 11 сентября, на форуме YES Brainstorming.

По словам Стефанишиной, именно российские власти виноваты в случившемся. Она призвала всех лидеров западных стран дать отпор действиям РФ.

— С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство, — подчеркнула политик.

Вице-премьер предложила сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Она уверена, что это будет единственным ответом «в борьбе за демократию», передает РИА Новости.

В пятницу, 10 сентября, Владимир Зеленский поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией. Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль с сожалением относится к позиции Владимира Зеленского, который назвал возможной войну с Россией. Он добавил, что в Москве не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям.