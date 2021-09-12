В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19

Фото: Pixabay

В восточной провинции Китая Фуцзянь выявили новый эпицентр заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте Госкомитета здравоохранения КНР.

По данным ведомства, в городе Путянь обнаружили 19 новых случаев болезни, в Цюаньчжоу — еще один. Всего в стране за сутки насчитали 46 новых заболевших, причем более половины из них приехали в Китай из-за рубежа.

До этого специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить версию завоза коронавируса в Ухань на упаковках с замороженными полуфабрикатами. Они сравнили информацию о больных COVID-19 в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами. Данные говорят о том, что вирус мог быть завезен вместе с продуктами из другой страны или района Китая.

28 августа сообщалось, что разведсообщество США в докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств, входящих в состав разведсообщества, дали оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии.