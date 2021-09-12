Володин призвал ЕС обратить внимание на Украину после слов Зеленского о войне с Россией

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заявления президента Украины Владимира Зеленского крайне опасны для стран Евросоюза и грозят полномасштабной войной. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он рассказал о намеренном разделении русских и украинских народов киевскими властями, создании пропасти между братскими странами.

— Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли — должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной, — написал политик в своем Telegram-канале.

Володин интересуется, задумались ли европейские страны о том, что такие заявления опасны не только для России, но и для их народов. Ведь от возможной войны пострадают все. Тем более если агрессивно настроенный президент пытается сделать свою страну частью Евросоюза.

— Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее на Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянутыми в полномасшабную войну, — делает он вывод.

По его словам, русский и украинский народы — едины. Только разделены такими политиками, как Зеленский.

— У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти, — резюмировал Володин.

В пятницу, 10 сентября, Владимир Зеленский поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией.

Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с сожалением относится к позиции президента Украины Владимира Зеленского, который назвал возможной войну с Россией.