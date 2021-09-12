Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Володин призвал ЕС обратить внимание на Украину после слов Зеленского о войне с Россией

Михаил Алимов

Политика
Володин призвал ЕС обратить внимание на Украину после слов Зеленского о войне с Россией
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заявления президента Украины Владимира Зеленского крайне опасны для стран Евросоюза и грозят полномасштабной войной. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он рассказал о намеренном разделении русских и украинских народов киевскими властями, создании пропасти между братскими странами.

— Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли — должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной, — написал политик в своем Telegram-канале.

Володин интересуется, задумались ли европейские страны о том, что такие заявления опасны не только для России, но и для их народов. Ведь от возможной войны пострадают все. Тем более если агрессивно настроенный президент пытается сделать свою страну частью Евросоюза.

— Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее на Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянутыми в полномасшабную войну, — делает он вывод.

По его словам, русский и украинский народы — едины. Только разделены такими политиками, как Зеленский.

— У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти, — резюмировал Володин.

В пятницу, 10 сентября, Владимир Зеленский поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией.

Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с сожалением относится к позиции президента Украины Владимира Зеленского, который назвал возможной войну с Россией.

Читайте также:
Вячеслав Володинстраны ЕвросоюзаУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте