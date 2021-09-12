Минобороны Японии сообщило, что самолет из РФ нарушил воздушное пространство страны

Фото: mil.ru / Минобороны России

Российский самолет Ан-26 дважды нарушил воздушное пространство Японии. Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявило японское Минобороны на своем сайте.

Отмечается, что самолет якобы нарушил границу в районе северного острова Хоккайдо, а на его перехват были направлены истребители японских ВВС.

Как сообщает агентство Kyodo, МИД Японии выразило протест российской стороне и призвало к недопущению подобных ситуаций. При этом самолет был не военным, а гражданским, уточняет агентство.

7 августа Военно-воздушные силы Великобритании заявили, что их истребители перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 возле воздушного пространства страны.

Британские военные сообщили, что с авиабазы в шотландском городе Лоссимут были подняты в воздух для перехвата и наблюдения за российскими самолетами истребители Typhoon.

Отмечается, что британским летчикам оказывали содействие союзники по НАТО, истребители пополнили в воздухе запасы горючего от самолета-заправщика Voyager, который вылетел с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир.