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Один человек погиб при жесткой посадке самолета L-410 в Иркутской области

Иван Юминов

Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке самолета L-410 в Иркутской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По последним данным, при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области погиб один человек. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе в воскресенье, 12 сентября.

— На месте медики, МЧС, полиция. Информация по одному погибшему есть. Неизвестно пока, кто, — говорится в сообщении.

Спасатели занимаются эвакуацией людей, приводит слова собеседника РИА Новости.

На борту L-410 находились 14 пассажиров и два члена экипажа. По данным СМИ, он совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Казачинское.

При посадке самолет разрушился, но несколько человек смогли выбраться из салона. По предварительным данным, причиной инцидента является отказ техники.

СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

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