Мосгорсуд рассмотрит апелляцию блогера, напавшего на женщину-инвалида с баллончиком

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Мосгорсуд 14 сентября рассмотрит апелляционную жалобу блогера Евгения Дмитерко, которого арестовали за нападение с перцовым баллончиком на женщину-инвалида. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу стримера Евгения Дмитерко, арестованного за распыление газа из баллончика в парке. Судебное заседание назначено на 14.09.2021 года, — заключили в суде.

Видео с нападением на женщину треш-стримеры Евгений Дмитерко и Игорь Малихов опубликовали на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как злоумышленники сначала просят у своей жертвы зарядное устройство, а затем распыляют ей в лицо содержимое перцового баллончика.

В отношение блогера возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его вместе с еще одним стримером Игорем Малиховым 26 августа задержала полиция.

28 августа Измайловский районный суд заключил под стражу Евгения Дмитерко до 26 октября текущего года.

Пострадавшей женщине 55 лет, она является инвалидом. Ход расследования дела поставлен на контроль прокуратуры, отмечается в Telegram-канале столичной прокуратуры.