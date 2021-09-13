Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Будто вселился дьявол»: иностранцы оценили победу Медведева на US Open

Полина Долганова

Спорт
«Будто вселился дьявол»: иностранцы оценили победу Медведева на US Open
Фото: Twitter / Olympic Russia

Иностранные поклонники большого тенниса высказались о победе российского спортсмена Даниила Медведева в финале турнира US Open. Своими впечатлениями комментаторы поделились в социальной сети Twitter.

Так, некоторые пользователи написали, что они по-настоящему рады за россиянина, ведь он впервые в своей карьере завоевал столь значимый трофей.

Другие поклонники спорта отметили, что Медведев не оставил сопернику «ни единого шанса».

— В Медведева будто вселился дьявол! Очень похоже на то, как СССР брал Берлин, — написал пользователь Сети.

В воскресенье, 12 сентября, Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего российского теннисиста.

В августе Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс». Спортсмен в финале обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3.

Также россиянин принял участие в Олимпийских играх в Токио. 28 июля он прошел в четвертьфинал летних ОИ в мужском одиночном разряде, однако проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Читайте также:
турнирТеннисДаниил Медведев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте