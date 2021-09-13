«Будто вселился дьявол»: иностранцы оценили победу Медведева на US Open

Фото: Twitter / Olympic Russia

Иностранные поклонники большого тенниса высказались о победе российского спортсмена Даниила Медведева в финале турнира US Open. Своими впечатлениями комментаторы поделились в социальной сети Twitter.

Так, некоторые пользователи написали, что они по-настоящему рады за россиянина, ведь он впервые в своей карьере завоевал столь значимый трофей.

Другие поклонники спорта отметили, что Медведев не оставил сопернику «ни единого шанса».

— В Медведева будто вселился дьявол! Очень похоже на то, как СССР брал Берлин, — написал пользователь Сети.

В воскресенье, 12 сентября, Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего российского теннисиста.

В августе Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс». Спортсмен в финале обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3.

Также россиянин принял участие в Олимпийских играх в Токио. 28 июля он прошел в четвертьфинал летних ОИ в мужском одиночном разряде, однако проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте.