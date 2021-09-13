Названы два мужских знака зодиака, у которых с возрастом портится характер

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Многие девушки считают, что характер мужчины может измениться после женитьбы. Однако существует два знака зодиака, представители которых становятся с возрастом просто невыносимыми.

Близнецы по своей натуре эгоисты. Они любят лесть и внимание со стороны женщин. Несмотря на долгий брак, Близнецы все равно будут пользоваться популярностью среди женского пола, с каждым годом становиться более независимыми и любвеобильными.

Представители такого знака зодиака, как Скорпион, с возрастом станут более несговорчивыми и скрытными. Такой мужчина задумывается о женитьбе только при осознании того, что он сможет содержать семью. Скорпион выберет в жены только любовь всей жизни. Представители этого знака не способны идти на компромисс — они всегда уверены в принятом решении. Скорпион не нуждается в советах: как увеличить благосостояние, какое блюдо приготовить на ужин или какой город выбрать для отдыха, сообщает Пятый канал.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал самых невыносимых бывших, придирчивых женщин и требовательных мужчин по знаку зодиака.