Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса в Москве 1259 пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в столице выздоровели от коронавируса 1259 человек. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает «Оперштаб Москвы».

Всего за время пандемии болезни городские медики вылечили 1 465 359 москвичей.

Фото: Оперштаб

Число новых случаев за сутки составляет 2022. При этом серьезная медицинская помощь понадобилась 479 пациентам, а к аппарату ИВЛ подключили 235 из них. Умер от коронавируса в столице 41 человек, передает Telegram-канал «Оперштаба».

Всего за последние 24 часа в России выявили 18 178 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

В этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что уже пять миллионов москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако этого недостаточно. Например, доля вакцинированных среди пожилых людей всего 22 процента, а заболеваемость в столице, по сравнению с другими крупными городами, значительно выше.

10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».