Началась регистрация на Открытый чемпионат «Московские мастера»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице пройдет X Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia 2021–2022. На него уже началась регистрация. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Перед подачей заявки необходимо пройти отбор в своей образовательной организации. Всего в конкурсе четыре возрастных категории: юниоры (10–16 лет), основная (16–22 года), «Навыки мудрых» (50–64 года) и «Мастер производственного обучения (18–35 лет). Срок подачи заявок до 30 сентября — подать их можно на официальном сайте конкурса.

С 25 октября по 7 ноября участникам предстоит выполнить квалификационное практическое задание от организаторов чемпионата. После объявления его результатов останутся только лучшие. Финальный этап конкурса пройдет с 15 ноября по 5 декабря.

Интерес к чемпионату с каждым годом растет, появляются новые компетенции, предает официальный сайт мэра Москвы.

— В этом году в программе более двадцати компетенций, для которых нужны высококлассные специалисты. На площадках чемпионата конкурсанты смогут показать свои умения и навыки, многому научиться. Сборная Москвы совсем недавно стала абсолютным чемпионом финала IX Национального чемпионата. Сейчас мы начинаем новый чемпионатный цикл — и у многих молодых и амбициозных людей появится возможность сделать первый шаг на пути к профессиональным победам и к Нацфиналу следующего года, — сообщила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

До этого сообщалось, что прием заявок на конкурс грантов для НКО «Москва — добрый город» откроется 15 сентября. НКО помогают развивать в городе систему социальной поддержки. Конкурс «Москва — добрый город» призван обеспечить их финансированием на реализацию разного рода городских проектов. В этом году условия конкурса обновили.