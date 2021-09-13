Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Началась регистрация на Открытый чемпионат «Московские мастера»

Михаил Алимов

Город
Началась регистрация на Открытый чемпионат «Московские мастера»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице пройдет X Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia 2021–2022. На него уже началась регистрация. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Перед подачей заявки необходимо пройти отбор в своей образовательной организации. Всего в конкурсе четыре возрастных категории: юниоры (10–16 лет), основная (16–22 года), «Навыки мудрых» (50–64 года) и «Мастер производственного обучения (18–35 лет). Срок подачи заявок до 30 сентября — подать их можно на официальном сайте конкурса.

С 25 октября по 7 ноября участникам предстоит выполнить квалификационное практическое задание от организаторов чемпионата. После объявления его результатов останутся только лучшие. Финальный этап конкурса пройдет с 15 ноября по 5 декабря.

Интерес к чемпионату с каждым годом растет, появляются новые компетенции, предает официальный сайт мэра Москвы.

— В этом году в программе более двадцати компетенций, для которых нужны высококлассные специалисты. На площадках чемпионата конкурсанты смогут показать свои умения и навыки, многому научиться. Сборная Москвы совсем недавно стала абсолютным чемпионом финала IX Национального чемпионата. Сейчас мы начинаем новый чемпионатный цикл — и у многих молодых и амбициозных людей появится возможность сделать первый шаг на пути к профессиональным победам и к Нацфиналу следующего года, — сообщила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

До этого сообщалось, что прием заявок на конкурс грантов для НКО «Москва — добрый город» откроется 15 сентября. НКО помогают развивать в городе систему социальной поддержки. Конкурс «Москва — добрый город» призван обеспечить их финансированием на реализацию разного рода городских проектов. В этом году условия конкурса обновили.

Читайте также:
регистрацияконкурсМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте