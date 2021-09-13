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Подмосковные дачники смогут отдать ненужные яблоки на переработку

Михаил Алимов

Общество
Подмосковные дачники смогут отдать ненужные яблоки на переработку
Фото: Вечерняя Москва

В Московской области садоводы могут сдать излишки урожая на переработку. В регионе стартовала экологическая акция «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!», передает пресс-служба областного Министерства ЖКХ.

— Дачники вынуждены просто выбрасывать гнилые яблоки, которые занимают много места, плохо пахнут, создавая неудобство жителям Подмосковья, — рассказал глава ведомства Антон Велиховский.

Сентябрь традиционно считается месяцем, когда собирается урожай с плодовых деревьев. От этого значительно увеличивается количество органических отходов. Но они могут послужить и хорошему делу — из них сделают компост или корм для животных. Чтобы отправить излишки урожая на переработку, достаточно отправить его в специальный брендированный бункер. Министерство ожидает примерно двести тонн собранных плодов, передает «Подмосковье Сегодня».

Недавно губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что Московская область может стать мировым стандартом в сфере переработки отходов. По мнению губернатора, уже имеющиеся наработки хорошо себя показывают. В настоящее время формируется культура правильной переработки отходов.

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