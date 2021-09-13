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Анастасия Ракова сообщила, что объемы плановой медпомощи в Москве выросли на 30 процентов

Михаил Алимов

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Анастасия Ракова сообщила, что объемы плановой медпомощи в Москве выросли на 30 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Объемы плановой медицинской помощи в столице за 2021 год выросли на 30 процентов. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Если смотреть семь месяцев 2021 года, то объемы плановой помощи выросли на 30 процентов по сравнению с 2020 годом, всего на 15–20 процентов ниже по сравнению с показателями 2019 года. Если говорить про экстренную помощь, которая не связана с коронавирусом, то ее объемы стабильны, — рассказала она в интервью ТАСС.

По ее словам, трудности с плановой помощью из-за отсутствия медицинских мощностей были лишь в начале пандемии — весной прошлого года. После запуска временных госпиталей для больных коронавирусом плановая помощь оказывалась в достаточном объеме.

Также Ракова рассказала о результатах эксперимента с быстрыми тестами на COVID-19. Они на 85 процентов совпадают с результатами ПЦР-тестов. Это отличный результат, который позволяет начать лечение на сутки–полтора раньше. Таким образом удается избежать некоторых запущенных стадий заболевания.

Кроме того, заместитель мэра сообщила, что уже пять миллионов москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

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