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Дмитрий Певцов зарегистрировался на участие в ДЭГ

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Певцов зарегистрировался на участие в ДЭГ
Фото: Кирилл Журавок

Народный артист России Дмитрий Певцов зарегистрировался на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом он сообщил своим поклонникам в видеоролике в социальных сетях.

— Я зарегистрировался на сайте госуслуги на дистанционное электронное голосование, — поделился Певцов с аудиторией. — Это удобно и безопасно, прежде всего. Мы все уже научились общаться с компьютерами, планшетами и телефонами. Заказываем себе такси, еду, билеты. Голосовать онлайн тоже удобно и, особенно отмечу, безопасно, не надо идти на избирательный участок и встречаться с другими людьми, вдруг они заболели.

В Москве проголосовать онлайн можно на выборах в Государственную Думу, довыборах в Московскую городскую Думу и муниципальный совет района Щукино. Для этого нужно оставить заявку на сайте госуслуг до 23:59 13 сентября.

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