Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог объяснила, как грубое отношение к ребенку может повлиять на его психику

Виктория Сикерина

Общество
Психолог объяснила, как грубое отношение к ребенку может повлиять на его психику
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Женщину, которая подозревается в истязании своих детей, арестовали в Санкт-Петербурге в понедельник, 13 сентября. Психолог, член Российского психологического общества Елена Бачурина рассказала, как грубость и избиения сказываются на психике ребенка и его дальнейшем развитии.

По словам специалиста, такие действия подрывают базовое доверие детей к миру и окружающим людям, а также провоцируют неуверенность в себе.

— Напряжение, стрессы, которые замедляют развитие когнитивных функций, психологическое развитие, недоверие к партнеру, проблемы во взаимоотношениях, — отметила эксперт.

При этом Елена Бачурина добавила, что в случае грубого отношения ребенок теряет личные границы и собственное «я». Насилие для него становится абсолютной нормой. Однако полученные эмоциональные травмы будут сопровождать его всю жизнь, цитирует слова психолога издание «Невские новости».

В понедельник, 13 сентября, пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу заявила, что в городе задержали женщину, которая издевалась над своими детьми.

По данным следствия, 31-летняя женщина била деревянной палкой шестилетнюю дочь и восьмилетнего сына. Также мать плохо кормила детей и держала их на цепи в коридоре своей квартиры на проспекте Энергетиков.

Читайте также:
психологияДетиистязания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте