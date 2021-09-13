Выставка «МультКрасотки» открылась на ВДНХ

Кадр из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена»

Главная выставка страны приглашает взрослых и детей в «Союзмультпарк» полюбоваться на «МультКрасоток». В экспозиции собраны самые красивые и знаменитые героини анимационных лент киностудии «Союзмультфильм».

Перед зрителями предстанут представительницы прекрасного пола из классических и новых мультфильмов: принцесса-хиппи из «Бременских музыкантов», Алиса Селезнева из «Тайны третьей планеты», мама дяди Федора из «Трое из Простоквашино», Фрекен Бок из «Малыш и Карлсон», утонченная аристократка Сова из «Тайны Медовой долины», кошечка Муся из «Оранжевой коровы». Все героини выполнены в человеческий рост.

Здесь же можно узнать интересные факты из «творческой биографии» любимых героинь и приобрести парфюм, посвященный любимым мультикам. Серия из десяти ароматов выпущена по случаю 85-летия киностудии «Союзмультфильм».

Вход на выставку по билетам в «Союзмультпарк», сообщается на сайте ВДНХ.

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку «Москва. Прошлое/Настоящее», которая раскрывает историю, архитектуру и атмосферу города. Посетители увидят работы художников и фотографов, в которых отразились городские социальные и культурные процессы.

Старые переулки и улицы внутри Садового кольца, монументальная архитектура советского периода — это Москва прошлого. Москва настоящего — это люди, их внутренние переживания, атмосфера мегаполиса.