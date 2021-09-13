«Высочайший класс»: Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open

Фото: instagram/medwed33

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 13 сентября.

— На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы! — написал глава государства.

Путин также пожелал спортсмену новых успехов, удачи и здоровья, отмечается на сайте Кремля.

12 сентября Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста. Медведев в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые одержал победу.

За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.

Теннисистка Елена Веснина в разговоре с «ВМ» отметила, что достижение Медведева — историческая и грандиозная для страны победа. По ее словам, Джокович до последнего пытался поменять тактику и помешать российскому спортсмену, но у Медведева были «ответы на все вопросы».

Веснина добавила, что Медведева уже давно знают на мировой спортивной арене. Из года в год он поднимал уровень своей игры, конкурируя с лучшими теннисистами. Теперь его «все уже знают, боятся и уважают», считает спортсменка.