Преступники избили хозяина квартиры в районе Некрасовка и украли деньги и ценности

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2-я Вольская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Несколько неизвестных ворвались в квартиру к 41-летнему мужчине, избили его до потери сознания и похитили деньги и имущество. Происшествие случилось в районе Некрасовка в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве.

— Было установлено, что в период с 15:00 11 сентября до 04:00 следующего дня неизвестные, находившиеся в квартире заявителя в доме на улице 2-й Вольской, ударили хозяина по голове, в результате чего последний потерял сознание. После этого похитили из помещения 76 тысяч рублей, личные вещи пострадавшего, его документы, а также телефоны сотовой связи и бытовую технику, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Общий ущерб оценивается в 320 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 13 сентября, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранители задержали в Москве мужчину, при котором нашли 78 поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей. По ее словам, купюры были изготовлены комбинированным способом цветной струйной печати.