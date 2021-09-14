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Синоптик рассказал, придет ли в Москву настоящее бабье лето

Анастасия Волоснова

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Погода в Москве
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Синоптик рассказал, придет ли в Москву настоящее бабье лето
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Центральной России наблюдалось кратковременное потепление до 20 градусов и выше, однако его нельзя считать бабьим летом. Об этом рассказал главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, настоящего бабьего лета в столичном регионе пока не было.

— Есть определение, что бабье лето — это стабильный период длиной в пять-семь суток. Должно быть как минимум пять дней погоды «миллион на миллион». В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности, — пояснил Тишковец.

Он добавил, что в период бабьего лета на улице также должен дуть легкий ветер при комфортной температуре.

Синоптик уточнил, что новая волна потепления может прийти в регион после 17 или 18 сентября. Однако ближе к концу сентября наступит похолодание.

— Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми, — приводит РИА Новости слова специалиста.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье температура во вторник, 14 сентября, снизится сразу на десять градусов и составит плюс 10–13 градусов.

Такого же мнения придерживается Евгений Тишковец. Он спрогнозировал похолодание на десять градусов 14 сентября. По его словам, впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12–17 метров в секунду.

Кроме того, в регионе возможно падение температуры до нуля градусов. Сотрудники Гидрометцентра утверждают, что в Москве и Подмосковье ожидается сильное похолодание.

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