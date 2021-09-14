Мошенники начали звонить с телефонных номеров россиян путем подмены

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Телефонные мошенники через подмену начали пользоваться номерами мобильных телефонов россиян. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Известны случаи, когда мошенники звонили с чужих номеров, представлялись сотрудниками банков или полиции и сообщали о списании средств, отметил источник.

— При обратном звонке на входящий номер телефона недоверчивые граждане попадали на реальных владельцев номеров, которые не в курсе, что их телефон по подмену участвует в преступной схеме, — пояснил собеседник агентства.

В таких ситуациях гражданам рекомендуется обратиться к своему оператору и сообщить номер, который используют мошенники. В правоохранительных органах призвали россиян быть бдительными и не вступать в диалог с такими лицами.

В четверг, 9 сентября, Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества. Россиянам якобы от имени портала «Госуслуги» сообщали об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. Исправить такую ошибку возможно лишь после повторной регистрации и оплаты пошлины.