В США предупредили об ужасных последствиях войны с Россией и Китаем

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Война США с Россией или Китаем обернется для мира ужасными последствиями. Об этом заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

— Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику, — рассказал он в подкасте института Брукингса о последствиях возможного вооруженного конфликта с Россией и Китаем.

Генерал отметил, что и во времена СССР американские власти никогда не пытались вступить в прямое столкновение, несмотря на большое количество горячих точек в мире. Например, войны во Вьетнаме.

Хайтен уверен, что необходимо вести конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном, чтобы не допустить ядерной войны.

— У нас есть фундаментальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом, потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо, — заявил он.

Кроме того, США необходимо начинать диалог с Китаем для обсуждения таких проблем, передает РИА Новости.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация страны планирует сделать все, чтобы защитить Украину от возможной вооруженной агрессии со стороны России. В Палате представителей конгресса США Блинкена спросили, готов ли Вашингтон отвечать на «российскую агрессию». Госсекретарь США ответил, что американская сторона будет выполнять все обязательства, которые были даны президенту Украины Владимиру Зеленскому.