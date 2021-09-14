Шторм «Николас» стал ураганом и приближается к Техасу

Кадр из фильма «Навстречу шторму»

Тропический шторм «Николас» усилился и превратился в ураган первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Он приближается к американскому штату Техас. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Отмечается, что максимальная скорость ветра в урагане составила 33,3 метра в секунду. Бедствие находится в 75 километрах от города Фрипорт и направляется на восток со скоростью около 17 километров в час.

Из-за приближающейся стихии в регионе сохраняется опасность наводнения — она продлится минимум 36 часов. Кроме того, вдоль побережья Техаса и Луизианы могут образоваться торнадо, передает ТАСС.

В августе президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана «Ида». Тогда пострадала Луизиана. Там из-за разгула стихии более 600 тысяч человек остались без электричества. По сообщениям СМИ жертвами «Иды» стали 45 человек. Больше всего пострадал штат Нью-Джерси — там погибли 23 жителя, в Нью-Йорке — 15. Еще пятеро стали жертвами урагана в Пенсильвании. Кроме того, погибшие есть в Мэриленде и Коннектикуте.

До этого было известно о 22 погибших из-за урагана. По предварительным данным, среди жертв в Нью-Йорке оказались 48-летняя женщина, двухлетний мальчик, а также 50-летний мужчина. Восемь человек скончалось из-за того, что не смогли выбраться из затопленных подвалов.