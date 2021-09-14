Количество отказов по заявлениям на участие в онлайн-голосовании станет меньше

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Отказов по заявлениям на участие граждан в электронном голосовании на выборы в Госдуму РФ будет существенно меньше. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

— Количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым будет отказ, стало существенно меньше, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, отказать могут из-за того, что адрес, указанный в заявлении, не совпадает с регистром избирателей или данными с сайта Госуслуг или mos.ru. Если избиратель зашел в пункт приема заявлений и предупредил об этом, то это будет учтено.

Лопатин сообщил, что прием заявлений завершен и их внимательно изучат.

В воскресенье, 12 сентября, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что избирательная система в России готова к предстоящим выборам в Госдуму более чем на 99 процентов.

По ее словам, на выборах ожидается серьезная конкуренция. На один мандат в Госдуме претендуют порядка 13 кандидатов, а на место в законодательных собраниях регионов — по 11 человек. Памфилова подчеркнула, что в этом году был самый низкий процент отказов в регистрации кандидатов. Проверку данных зарегистрировавшихся для онлайн-голосования в столице проведут до 16 сентября.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.