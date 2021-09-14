Сооснователь Apple Стив Возняк создал собственную космическую компанию

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о создании собственной космической компании Privateer Space.

— Компания Privateer Space запускается, — написал он в своем Twitter.

К посту бизнесмен прикрепил ссылку на видеоролик, опубликованный на YouTube. В нем говорится, что компания основана вместе с инженером из США и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Отмечается, что Privateer Space не будет похожа на прочие компании.

Больше узнать о планах созданной компании люди смогут на технической конференции, которая должна пройти с 14 по 17 сентября.

В августе сообщалось, что американская компания Virgin Galactic, специализирующаяся на суборбитальных космических полетах, объявила о начале продаж билетов в космос для всех желающих. Потенциальным космическим туристам предлагаются на выбор три варианта: одно место, «семейный пакет», выкуп всех мест на рейсе полностью. При этом минимальная стоимость для желающих покорить космос составит 450 тысяч долларов.