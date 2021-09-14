Сооснователь Apple Стив Возняк создал собственную космическую компанию

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ЭКО
ЭКО
Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о создании собственной космической компании Privateer Space.
— Компания Privateer Space запускается, — написал он в своем Twitter.
К посту бизнесмен прикрепил ссылку на видеоролик, опубликованный на YouTube. В нем говорится, что компания основана вместе с инженером из США и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Отмечается, что Privateer Space не будет похожа на прочие компании.
Больше узнать о планах созданной компании люди смогут на технической конференции, которая должна пройти с 14 по 17 сентября.
В августе сообщалось, что американская компания Virgin Galactic, специализирующаяся на суборбитальных космических полетах, объявила о начале продаж билетов в космос для всех желающих. Потенциальным космическим туристам предлагаются на выбор три варианта: одно место, «семейный пакет», выкуп всех мест на рейсе полностью. При этом минимальная стоимость для желающих покорить космос составит 450 тысяч долларов.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО