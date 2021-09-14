Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Приезжий мужчина с ножом разгромил подъезд в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Приезжий мужчина с ножом разгромил подъезд в центре Москвы
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, Рабочая улица Карта всех событий

Полицейские в Домодедове задержали молодого мужчину, который разгромил подъезд в жилом доме, а затем угрожал ножом подростку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, мужчина зашел в подъезд одного из домов на улице Рабочей. Там он сломал почтовые ящики и разбросал корреспонденцию. Ему сделал замечание 16-летний местный житель, который стал свидетелем произошедшего. На это нарушитель вытащил нож и начал угрожать подростку физической расправой, однако тому удалось уйти и вызвать полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния недалеко от места происшествия. При досмотре мужчины полицейские обнаружили и изъяли нож, — рассказала Татьяна Петрова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Задержанным оказался 20-летний уроженец одной из республик Средней Азии. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Вандализм».

Решения суда фигурант будет дожидаться под стражей.

До этого стало известно о задержании 22-летнего уроженца Иркутской области, который подозревается в убийстве пенсионера в центре столицы. На пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста у него возник конфликт с 66-летним случайным прохожим. Молодой человек нанес ему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался.

Читайте также:
Уголовные делазадержалинож
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте