Приезжий мужчина с ножом разгромил подъезд в центре Москвы

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Россия, Москва, Рабочая улица Карта всех событий

Полицейские в Домодедове задержали молодого мужчину, который разгромил подъезд в жилом доме, а затем угрожал ножом подростку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, мужчина зашел в подъезд одного из домов на улице Рабочей. Там он сломал почтовые ящики и разбросал корреспонденцию. Ему сделал замечание 16-летний местный житель, который стал свидетелем произошедшего. На это нарушитель вытащил нож и начал угрожать подростку физической расправой, однако тому удалось уйти и вызвать полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния недалеко от места происшествия. При досмотре мужчины полицейские обнаружили и изъяли нож, — рассказала Татьяна Петрова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Задержанным оказался 20-летний уроженец одной из республик Средней Азии. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Вандализм».

Решения суда фигурант будет дожидаться под стражей.

До этого стало известно о задержании 22-летнего уроженца Иркутской области, который подозревается в убийстве пенсионера в центре столицы. На пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста у него возник конфликт с 66-летним случайным прохожим. Молодой человек нанес ему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался.