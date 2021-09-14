Сбежавший из изолятора убийца Мавриди разыграл спектакль во время задержания

Фото: СК РФ

Сбежавший из подмосковного изолятора временного содержания Александр Мавриди во время задержания разыграл перед сотрудниками полиции спектакль, выдав себя за Владимира Ивановича Иванова. Видео задержания опубликовало МВД Медиа.

При задержании Мавриди рассказал правоохранителям, что приехал в столицу из Ростова три дня назад, не имеет постоянной регистрации и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Видео: Пресс-служба МВД России

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

В понедельник, 13 сентября, стало известно, что Александра Мавриди задержали в столице. Задержание произошло на Дубравной улице в столичном районе Митино в Северо-Западном административном округе (СЗАО). Сначала преступник оказывал сопротивление, однако сотрудники его обезвредили и доставили в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

Во вторник, 14 сентября, ему предъявили обвинение в побеге.