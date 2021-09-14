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Почти три миллиона заявлений подали россияне на участие в онлайн-голосовании

Иван Юминов

Общество
Почти три миллиона заявлений подали россияне на участие в онлайн-голосовании
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Для участия в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму подано почти 2,8 миллиона заявлений. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова во вторник, 14 сентября.

— По состоянию на вчерашний день, у нас почти 2,8 миллиона заявлений подано, люди готовы пойти и попробовать проголосовать дистанционно, — приводит ее слова РИА Новости.

14 сентября Памфилова также рассказала, что ЦИК будет транслировать явку на выборы в Госдуму в онлайн-режиме. Также в комиссии в дни выборов запустят информационный центр, где будет организована онлайн-трансляция данных о явке избирателей.

12 сентября председатель ЦИК заявила, что избирательная система в России готова к предстоящим выборам в Госдуму более чем на 99 процентов. По ее словам, на выборах ожидается серьезная конкуренция.

На один мандат в Госдуме претендует порядка 13 кандидатов, а на место в заксобраниях регионов — по 11 человек. Памфилова подчеркнула, что в этом году был самый низкий процент отказов в регистрации кандидатов.

16 августа ЦИК утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.Выборы депутатов в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября.

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