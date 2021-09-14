Пушкинский музей, «Гараж», Третьяковская галерея и ГЭС-2 объединились в «Музейную четверку»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музей современного искусства «Гараж», Третьяковская галерея и Дом культуры ГЭС-2 объединились в «Музейную четверку». Об этом во вторник, 14 сентября, руководители культурных учреждений в ходе презентации.

В рамках объединения музеи разработали четыре маршрута по Москве.

— Это действительно уникальный союз, когда в городе Москва объединяются два федеральных музея и два частно организованных, но при этом это самые, как бы сказать, публичные институции, которые есть, и они ориентируются на такую повестку, которая им кажется общей, — отметил глава «Гаража» Антон Белов.

По его словам, самым принципиальным и важным моментом в проекте является диалог с современностью.

При этом руководитель ГЭС-2 Тереза Иароччи Мавики заявила, что такой альянс в столице — истинный праздник.

— Мы живем вчетвером довольно давно, взаимодействие у нас друг с другом такое, и то, что нас связывает — это не бюрократические и формальные моменты, это общность идей, одинаковые взгляды на важное и неважное, — добавил директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Зельфира Трегулова, глава Третьяковки, сказала, что такое объединение улучшит эффективность взаимодействия с посетителями и пространством в городе.

Отмечается, что цель проекта «Музейная четверка» заключается в развитии общественных зон с помощью коллективных и индивидуальных пеших маршрутов. Такие пути включают в себя популярные городские локации, музеи, временные экспозиции и различные культурные мероприятия.

РИА Новости заключило, что экскурсии по четырем маршрутам доступны на сайтах организаций в аудиоформате. Антон Белов также подчеркнул, что в будущем на платформе появятся маршруты в разных форматах для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В понедельник, 13 сентября, на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в «Союзмультпарке» открылась выставка «МультКрасотки». В экспозиции собраны самые красивые и знаменитые героини анимационных лент киностудии «Союзмультфильм».