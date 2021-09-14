Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пушкинский музей, «Гараж», Третьяковская галерея и ГЭС-2 объединились в «Музейную четверку»

Виктория Сикерина

Город
Пушкинский музей, «Гараж», Третьяковская галерея и ГЭС-2 объединились в «Музейную четверку»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музей современного искусства «Гараж», Третьяковская галерея и Дом культуры ГЭС-2 объединились в «Музейную четверку». Об этом во вторник, 14 сентября, руководители культурных учреждений в ходе презентации.

В рамках объединения музеи разработали четыре маршрута по Москве.

— Это действительно уникальный союз, когда в городе Москва объединяются два федеральных музея и два частно организованных, но при этом это самые, как бы сказать, публичные институции, которые есть, и они ориентируются на такую повестку, которая им кажется общей, — отметил глава «Гаража» Антон Белов.

По его словам, самым принципиальным и важным моментом в проекте является диалог с современностью.

При этом руководитель ГЭС-2 Тереза Иароччи Мавики заявила, что такой альянс в столице — истинный праздник.

— Мы живем вчетвером довольно давно, взаимодействие у нас друг с другом такое, и то, что нас связывает — это не бюрократические и формальные моменты, это общность идей, одинаковые взгляды на важное и неважное, — добавил директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Зельфира Трегулова, глава Третьяковки, сказала, что такое объединение улучшит эффективность взаимодействия с посетителями и пространством в городе.

Отмечается, что цель проекта «Музейная четверка» заключается в развитии общественных зон с помощью коллективных и индивидуальных пеших маршрутов. Такие пути включают в себя популярные городские локации, музеи, временные экспозиции и различные культурные мероприятия.

РИА Новости заключило, что экскурсии по четырем маршрутам доступны на сайтах организаций в аудиоформате. Антон Белов также подчеркнул, что в будущем на платформе появятся маршруты в разных форматах для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В понедельник, 13 сентября, на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в «Союзмультпарке» открылась выставка «МультКрасотки». В экспозиции собраны самые красивые и знаменитые героини анимационных лент киностудии «Союзмультфильм».

Читайте также:
МузеиМосквамаршруты для экскурсий
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте